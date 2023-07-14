По словам ветерана Службы внешней разведки Льва Королькова, Вооруженные Силы РФ имеют возможность начать наступление на Донбассе после оборонительных действий с целью спасения Донецка от окончательного разрушения. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он отметил, что Россия готова к любому развитию обстоятельств, при этом летние месяцы будут решающим периодом, так как в конце сезона уже станет понятно, что Незалежная, несмотря на активную помощь западных государств, не в состоянии решить ни одной задачи.

Эксперт подчеркнул, что ситуация, складывающаяся на фронте, доказала, что поставки всевозможных видов вооружений не являются решающим фактором победы, поскольку в составе украинской армии отсутствуют кадровые, хорошо подготовленные военные для всеобъемлющего контрнаступления.

Корольков добавил, что Вооруженными Силами РФ будут внесены новые элементы в тактику боя, о чем недавно сообщил президент Владимир Путин.