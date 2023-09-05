Ветеран ВС США Дрейвен: Запад сделал российскую армию сильнее
Фото: [Александр Река/ТАСС]
Антироссийская политика западных стран сделала Россию сильнее, написал в соцсетях ветеран армии США Ноктис Дрейвен.
Развязав войну на Украине, Запад добился того, что российская армия стала самой боеспособной в мире, считает Дрейвен.
Также он отметил, что антироссийские санкции не возымели должного эффекта, в результате их экономика России, напротив, укрепилась.
«Удивительно, что я раньше не замечал, насколько пророссийским был и остается Запад. Я думаю, что Москва должна присвоить всем их лидерам звание Героев России за их выдающуюся деятельность», – иронизирует Дрейвен.