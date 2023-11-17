Ветеранам боевых действий предоставят возможность приобретать оружие без стажа и обучения

Ветераны боевых действий будут иметь возможность приобретать оружие без стажа и обучения. Данный законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. По словам главы женщин-офицеров Общероссийской организации «Офицеры России» Елены Зарембинской, такая инициатива заслуживает поддержки. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Она добавила, что сегодня уже существуют категории, которые при решении вопроса на право владения оружием имеют конкретные преференции. Поэтому дело касается только дополнения данных категорий участниками боевых действий.

По мнению эксперта, экзамен на владение оружием все же стоит сохранить.