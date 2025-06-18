Видеокамера сняла удар иранской ракеты по Центру биологического оружия в Израиле

Иранская ракета попала в исследовательский центр в Израиле, который ведет разработки биологического оружия. Момент этого удара попал на видео. Об этом сообщила «Российская газета».

Научно-исследовательский институт Вейцмана находится в израильском городе Реховот. В него в воскресенье, 15 июня, попала ракета, запущенная с территории Ирана. По имеющимся данным, этот центр занят проведением различных разработок в интересах армии Израиля. Момент удара засняла расположенная неподалеку камера уличного видеонаблюдения.

На кадрах видно, что здание получило серьезные повреждения. В нем загорелись лаборатории. По соседству со зданием НИИ располагаются и другие объекты, которые относятся к институту Вейцмана, в том числе студенческий кампус. Они получили незначительные повреждения.

Ранее стало известно, что верховный лидер Ирана Хаменеи дал ответ Трампу на ультиматум. Он заявил, что иранцы не сдаются врагу, и если Америка попробует совершить военное вмешательство в ирано-израильский конфликт, то это дорого ей обойдется.