Верховный лидер Ирана пригрозил Трампу жестким ответом

В том случае, если Соединенные Штаты проведут военное вмешательство в ирано-израильский конфликт, то Тегеран даст на это жесткий ответ. Такое заявление сделал верховный лидер Ирана Али Хаменеи, его слова привело агентство Tasnim.

По утверждению иранского лидера, те умные люди, которые знакомы с иранской нацией, отлично понимают, что с ней нельзя говорить языком угроз. Хаменеи заявил, что Иран не сдастся врагу.

«Американцы должны четко осознавать, что любое военное вмешательство США в конфликт, бесспорно, будет сопровождаться непоправимым ущербом для них самих», — указал он.

Иранский лидер добавил, что Америка получит больший ущерб, чем будет нанесен самому Ирану. Это сообщение было сделано в ответ на призыв Трампа к Ирану капитулировать, не выдвигая никаких условий.

Ранее в СМИ сообщили, что Белый дом считает последующие 24-48 часов решающими в ирано-израильском конфликте. Он может разрешиться либо дипломатическим путем, либо с применением силы.