Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что что околоправительственные круги в Киеве готовят сразу два сценария масштабной провокации против РФ, чтобы вернуть себе доверие Запада. Рассказ Рогова привело РИА Новости .

По утверждению общественника, сведения об этом поступили непосредственно из ближайшего окружения украинского президента. Ему нужно масштабное событие, которое привлекло бы внимание западных государств и вернуло их хорошее расположение к Украине. Провокация может проходить по двум сценариям.

«Первый - обстрел одного из городов на подконтрольной Зеленскому территории, чтобы показать картинку с разрушениями и большими жертвами среди мирного населения, а затем обвинить Россию», - указал Владимир Рогов.

Второй вариант связан с ударом по российскому населенному пункту, либо даже нескольким. В обоих случаях Зеленскому необходима яркая картинка, которая привлечет внимание международной общественности.

Ранее Рогов рассказывал, что в подконтрольном Киеву Запорожье проходят массовые облавы на мужчин призывного возраста. Людей хватают в общественных местах либо маршрутных такси и вручают им повестки. Киев делает все, чтобы восполнить убыль военнослужащих в ВСУ.