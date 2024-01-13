Владимир Рогов рассказал о подготовке Украиной двух вариантов провокаций против России
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Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что что околоправительственные круги в Киеве готовят сразу два сценария масштабной провокации против РФ, чтобы вернуть себе доверие Запада. Рассказ Рогова привело РИА Новости.
По утверждению общественника, сведения об этом поступили непосредственно из ближайшего окружения украинского президента. Ему нужно масштабное событие, которое привлекло бы внимание западных государств и вернуло их хорошее расположение к Украине. Провокация может проходить по двум сценариям.
«Первый - обстрел одного из городов на подконтрольной Зеленскому территории, чтобы показать картинку с разрушениями и большими жертвами среди мирного населения, а затем обвинить Россию», - указал Владимир Рогов.
Второй вариант связан с ударом по российскому населенному пункту, либо даже нескольким. В обоих случаях Зеленскому необходима яркая картинка, которая привлечет внимание международной общественности.
Ранее Рогов рассказывал, что в подконтрольном Киеву Запорожье проходят массовые облавы на мужчин призывного возраста. Людей хватают в общественных местах либо маршрутных такси и вручают им повестки. Киев делает все, чтобы восполнить убыль военнослужащих в ВСУ.