Рогов сообщил, что в Запорожье начались массовые облавы на мужчин

Глава областного общественного движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что во подконтрольном ВСУ городе Запорожье началась массовая облава на мужчин призывного возраста.

Об этом политик рассказал в интервью РИА Новости. По его информации, для осуществления облав в город прибыли представители военкоматов и боевики из западных областей Украины.

«В Запорожье начались массовые облавы на мужское население. Режим Зеленского в рамках принудительной мобилизации устраивает облавы прямо на улицах и в маршрутках, чтобы затем отправить людей на фронт на убой», – рассказал Рогов.

Из разных регионов Украины поступает информация о том, что мужчины в камуфляжной форме «охотятся» за гражданами страны, устраивая облавы в различных общественных местах и даже в транспорте. Накануне украинское издание «Новости.Live» сообщило, что в Одессе начали блокировать трамваи и троллейбусы в поисках мужчин призывного возраста. Отмечалось, что молодых людей насильно отводят в пункты комплектования.

На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, а также всеобщая мобилизация. Президент Украины Владимир Зеленский ни раз продлевал действия соответствующих указов.

Ранее мы сообщали, что военкомы начали «отлавливать» мужчин призывно возраста на улицах, а также приходит к ним домой даже ночью. Отмечалось, что большинство граждан начали насильно увозить в пункты комплектования сразу после празднования Нового года – 2 января.