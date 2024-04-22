В Харькове российским ударом переломило пополам телебашню

Российские войска нанесли удар по телевизионной башне в Харькове. Украинские каналы публикуют фото и видео взрыва.

На них видно, что телебашню фактически переломило пополам.

В городе начались проблемы с сигналом цифрового телевидения. Сообщается, что люди не пострадали.

Удар по телевышке был нанесен, так как на ней была установлена антенна связи украинской ПВО.

Ранее сообщалось, что в соцсетях множатся слухи о том, что киевские власти готовы затопить Харьков в отместку за «русскость» горожан.