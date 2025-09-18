Власти одного региона обеспокоены потенциальной утечкой информации

Власти Красноярского края решили обезопасить себя от утечек секретной информации и провести масштабную проверку зала совещаний на наличие «жучков». На поиск прослушивающих устройств в правительственном помещении будет потрачено более миллиона рублей. Об этом также сообщил телеграм-канал Kras Mash.

В Красноярском крае правительство решило проверить зал для совещаний на наличие прослушивающих устройств. Специалисты осмотрят всю электронику в помещении, чтобы исключить возможность утечки информации, содержащей государственную тайну.

Известно, что проверке подвергнутся лампы, телевизор, пульт, кондиционер и другие устройства. Общая стоимость работ составит 1,2 млн руб. Причины, побудившие правительство региона к проведению проверки, не сообщаются.

Ранее в Павловском Посаде обсудили вопросы комфорта и безопасности городской среды.