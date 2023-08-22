Власти Литвы завели разговор о выходе из конвенции по кассетным боеприпасам

Они считают, что положения этого договора помешают им эффективно защищать собственную страну.

Подобную возможность допустил советник президента республики Фредерикас Янсонас. Он во время выступления на радиостанции Ziniu Radijas заявил, что сначала имеет смысл оценить все аспекты данного шага. Янсонас согласился с тем, что такой поступок негативно отразится на международном имидже страны.

«Литву мы должны защищать. Если придется, то и кассетными боеприпасами», - заявил он.

Это не первые подобные высказывания со стороны правительства Литвы. До этого о такой возможности заявлял министр обороны Арвидас Анушаускас, вслед за ним разрыв конвенции допускал Лауринас Касчюнас, глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне.