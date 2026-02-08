Власти Подмосковья объявили карантин в Реутове из-за очага бешенства

В подмосковном Реутове введены карантинные ограничения в связи с выявлением бешенства. Соответствующее решение закреплено постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованным на региональном правительственном портале.

Согласно документу, эпизоотический очаг установлен в пределах территории жилого дома № 4 на улице Молодежной. В границах этой зоны введен особый режим: запрещены лечение восприимчивых к заболеванию животных, допуск посторонних лиц и любые визиты, не связанные с производственными или ветеринарными работами. Исключение сделано только для профильных специалистов, сотрудников госветслужбы, задействованных в ликвидации очага, а также проживающих на данной территории граждан.

Одновременно весь городской округ Реутов официально отнесен к неблагополучным территориям по бешенству. В связи с этим на уровне города введены дополнительные ограничения. В частности, приостановлено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, где возможно скопление или перемещение животных, подверженных заболеванию.

Также установлены правила вывоза животных за пределы города. Ограничения не распространяются на отправку на специализированные убойные предприятия и оборудованные пункты, а также на животных, прошедших вакцинацию от бешенства не ранее чем за 179 дней до даты вывоза. Контроль за соблюдением мер возложен на ветеринарные службы региона.

Ранее сообщалось, что лифт упал с девятого этажа в здании на Новолесной улице в Москве.