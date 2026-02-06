В Москве на Новолесной упал лифт с людьми: кабина сорвалась с высоты девятого этажа

В центре Москвы произошло чрезвычайное происшествие. В здании на улице Новолесной в Тверском районе упал лифт, внутри которого находились люди. По предварительным данным, кабина сорвалась с девятого этажа. Об этом пишет телеграм-канал «112».

Тревожное сообщение о падении лифта поступило из Тверского района столицы. Инцидент произошел в пятницу, 6 февраля, на улице Новолесная. Согласно предварительной информации, лифтовая кабина с пассажирами упала с высоты девятого этажа. На место происшествия незамедлительно выехали все экстренные службы.

Это уже не первый инцидент с лифтами в Москве за последние дни. 3 февраля в бизнес-центре «Оружейный» в Оружейном переулке в лифте застряли 18 человек, которых благополучно эвакуировали спасатели. А 4 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на собственном опыте столкнулся с подобной ситуацией, застряв в лифте во время отключения электричества.

Ранее в Одинцово на глазах у прохожих с крыши МКД сорвалась глыба снега.