Российского ребенка госпитализировали в Малайзии после укуса ядовитой медузы

Российский мальчик оказался в реанимации в Малайзии после нападения ядовитой кубомедузы. Трагический инцидент с двухлетним ребенком произошел на популярном курортном острове Лангкави.

Как сообщило малайзийское издание New Straits Times, жизнь маленького туриста оказалась под угрозой после контакта с одним из самых опасных морских существ. Укус медузы вызвал у ребенка тяжелейший ожог, и его состояние было признано критическим.

Для спасения пострадавшего медики оперативно применили специальную сыворотку. Противоядие, способное нейтрализовать токсин, было экстренно доставлено из соседнего штата. В настоящее время мальчик проходит лечение в отделении интенсивной терапии, где за его жизнь продолжают бороться врачи.

Власти Лангкави уже отреагировали на чрезвычайное происшествие. Спасательные службы усилили патрулирование пляжей и предупредили туристов о повышенной опасности. Кубомедузы, чей яд представляет смертельную угрозу для человека, часто встречаются в теплых тропических водах.

Ранее сообщалось, что российская туристка подверглась нападению акулы на элитном курорте Мальдив.