Власти Воскресенска раскрыли подробности состояния пострадавших после падения лифта

В подмосковном Воскресенске с высоты пятого этажа рухнула кабина лифта с двумя пассажирами. ЧП произошло в первом подъезде 14-этажного жилого дома № 3 по улице Хрипунова.

В СМИ сообщается, что среди пострадавших — женщина 65 лет. Как рассказали в пресс-службе администрации городского округа Воскресенск, падение произошло в результате неисправности системы остановки на первом этаже.

«Лифт опустился на буферах. В момент падения в кабине находилось два человека, которые были направлены в травмпункт. По результатам заключения врачей, пострадавшие получили ушибы шейного, поясного и грудного отделов», — рассказали в пресс-службе Воскресенска корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В пресс-службе пояснили, что лифт был введен в эксплуатацию в 2007 году. По данным аналитической системы АИС «ГЖИ МО», последняя дата его технического освидетельствования — 14 декабря 2022 года. Обслуживающая организация — АО «Лифтремонт».

Правоохранительные органы проводят проверку. По ее результатом будет принято процессуальное решение.

Ранее мы писали, что в Воскресенске началась проверка после падения кабины лифта с двумя людьми внутри в жилом доме.