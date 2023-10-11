Во Франции усилили охрану еврейских школ и синагог

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что с выходных во Франции было произведено 20 арестов в связи с антисемитскими актами и угрозами, передает The Guardian.

Во Франции усилена охрана 500 объектов по всей стране, включая еврейские школы, синагоги и культурные центры. По словам Дарманена, полиция, дежурящая у этих объектов, регулярно сообщает о нападениях на них. Таковых с начала обострения кризиса на Ближнем Востоке набралось не менее 50.