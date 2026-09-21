Дерматолог объяснила, почему лицо может стареть неравномерно

Неравномерное старение лица связано сразу с несколькими причинами, среди которых особенности анатомии, образ жизни и внешние воздействия. Об этом « Газете.Ru » рассказала дерматолог Центрального института дерматокосметологии, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

Одним из основных факторов специалист назвала ультрафиолетовое излучение. По ее словам, до 80% видимых возрастных изменений кожи может быть связано с хроническим воздействием солнца. Поэтому сторона лица, которая регулярно получает больше солнечного света, например у водителей возле окна, иногда сильнее подвергается фотостарению.

На состояние кожи также влияет привычка постоянно спать на одном боку. Длительное давление подушки способно способствовать образованию заломов и со временем усиливать различия мягких тканей.

Еще одной причиной врач считает неодинаковую активность лицевых мышц. Это может отражаться на глубине носогубных складок, положении бровей и выраженности морщин вокруг глаз.

Кроме того, на внешний вид лица способны влиять курение, бруксизм, особенности осанки и профессиональные привычки. Полностью остановить естественное старение невозможно, однако уменьшение воздействия некоторых факторов позволяет снизить их вклад в возрастные изменения.

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