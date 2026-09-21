На Западе хотят отменить Овечкина: капитан «Вашингтона» столкнулся с хейтом из-за политической рекламы

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин начнет свой 22-й сезон в НХЛ. Еще никогда в карьере 41-летний нападающий не сталкивался с таким давлением. Причиной дикого хайпа стало участие хоккеиста в предвыборном ролике «Единой России».

Свободный гражданин свободной страны

Овечкин снялся в ролике вместе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и еще примерно двумя десятками известных кандидатов от «Единой России».

Наверное, россиянам сложно понять, почему это вызвало такое возмущение на Западе. Гражданин участвует в политической жизни своей страны — что в этом предосудительного? Но демократия бывает правильной и неправильной, как выясняется.

На Овечкина обрушилась лавина хейта в соцсетях под публикациями «Вашингтона» после начала тренировочного лагеря. Количество негативных постов достигло нескольких тысяч. Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон обратился в НХЛ с официальным требованием расследовать поведение Овечкина.

Впрочем, негативные комментарии, большинство из которых невозможно привести, не нарушая законов РФ, не стоит рассматривать как реакцию американского общества на действия хоккеиста. Основная масса хейтеров из Украины, Чехии, Польши, Латвии и других откровенно русофобских стран. Просто таковых много, и они бы наверняка появились, пусть и не в таком количестве, даже если бы Овечкин летом мирно загорал на пляже. Американские же болельщики «Вашингтона» приветствовали возвращение своего кумира, но их голоса потонули в хоре хейтеров.

«Он на всю эту критику не обращает внимания. Я его спрашиваю, он отвечает: «Мам, я все это не читаю. Пусть пишут что хотят», — рассказала мать хоккеиста Татьяна Овечкина.

Реакция «Вашингтона»

Клуб, тем не менее, вынужден был как-то реагировать на возмущенные комментарии.

«Александр Овечкин — гражданин России, который проводит межсезонье со своей семьей в Москве и будет жить там по завершении карьеры. Он является ветераном спорта Вашингтона и столпом местного сообщества, его и наше внимание сосредоточено на предстоящем сезоне и на том влиянии, которое он продолжает оказывать на игру и на наш город», — говорилось в клубном заявлении.

Овечкину также пришлось объясняться.

«Я русский, я буду жить там, когда закончу карьеру. Мои дети будут там. Моя семья будет там, понимаете? Я поддерживаю свою страну. Вот и все. Я хочу мира и любви для всех. Неважно, кто ты — американец, русский или украинец. У меня много друзей-украинцев, и я надеюсь, что все будет хорошо и все это скоро закончится. Я не занимаюсь политикой», — заявил хоккеист на пресс-конференции в США.

Фото: [ ФК «Динамо» ]

Клуб пытается защитить своего капитана. 17 сентября Овечкину исполнился 41 год, и впервые в соцсетях «Вашингтона» не оказалась поздравления с днем рождения. Можно предположить, что это было сделано по согласованию с самим игроком, чтобы не плодить хейт и дать ситуации успокоиться.

Овечкина не оказалось и в заявке на первый предсезонный матч «Вашингтона» с «Бостоном» (2:3 Б). Но и здесь не стоит делать далекоидущих выводов. В контрольных матчах тренеры проводят ротацию состава, давая шанс проявить себя молодым, и практически всегда кто-то из основы игры пропускает. Так, с «Бостоном» не играли Дилан Строум и Райан Леонард — предполагаемые партнеры Овечкина по звену.

Новый контракт и ожидания от сезона

Летом «Вашингтон» продлил контракт с Овечкиным на еще один сезон с кэпхитом $4,25 млн — примерно столько и оставалось у клуба под потолком зарплат после амбициозных подписаний. Но капитан «Кэпиталз» может получить еще $4,75 млн в виде бонуса. Причем бонус очень легко достижимый — всего-то нужно провести 10 матчей в регулярном чемпионате. Этот бонус не будет учитываться под потолком зарплат в нынешнем сезоне, а перейдет на сезон 2027/28.

Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ с учетом плей-офф, и ему осталось 11 голов, чтобы превзойти достижение Уэйна Гретцки. Впрочем, сам хоккеист говорил, что главной мотивацией для него является не перспектива рекорда, а возможность еще раз побороться за Кубок Стэнли.

Фото: [ ХК «Вашингтон Кэпиталз» ]

Менеджмент «Вашингтона» фундаментально поработал летом. Команду пополнили нападающие Алекс Так, Джордан Кайру, Бун Дженнер и Винсент Деарне. Кроме того, должны полноценно влиться в команду молодые Илья Протас и Коул Хатсон, которые недурно проявили себя в нескольких матчах прошлого сезона.

Прямо сейчас «Вашингтон» видится командой без слабых мест и обязан проходить в плей-офф, особенно с учетом слабости Центрального дивизиона. Есть все условия, чтобы Овечкин начал свой последний поход в комфортных условиях. А с давлением хейтеров капитан «Кэпиталз» наверняка справится.