Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева назвала продукты с высоким содержанием витамина C. Об этом она рассказала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

В ходе передачи врач предложила зрителям определить, в каких продуктах содержится больше всего этого витамина. Среди вариантов гости студии назвали яблоко, желтый болгарский перец и клюкву.

Малышева отметила, что правильным ответом оказался только желтый перец. По ее словам, к продуктам с наиболее высоким содержанием витамина C также относятся облепиха и черная смородина.

Телеведущая уточнила, что яблоки и клюква тоже содержат витамин C, однако его количество в них ниже, чем в названных лидерах.

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