Во Фрязино задержали мошенника, обманувшего пенсионеров на 800 тысяч рублей

Во Фрязино задержали злоумышленника, который похитил у пенсионеров 800 тысяч рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД РФ по Подмосковью.

В полицию обратилась местная жительница в возрасте 83 лет. Женщина рассказала, что ей позвонил некий мужчина. Он представился следователем и заявил, что дочь пенсионерки попала в аварию и получила травмы. Для лечения необходимо полмиллиона рублей, сообщил злоумышленник. Потерпевшая согласилась передать деньги водителю и только позднее поняла, что стала жертвой обмана.

Полицейские задержали жителя Электроуглей в возрасте 41 года, который выполнял роль курьера. Выяснилось, что он причастен к совершению аналогичного преступления в Щелково. В результате общая сумма причиненного ущерба составила 800 тысяч рублей.

По факту случившегося были возбуждены уголовные дела. Задержанный злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Продолжается поиск его соучастников.