Во Вьетнаме зафиксировали вспышку лихорадки денге

5 сентября власти столицы Вьетнама, Ханоя, объявили о значительном увеличении числа заражений лихорадкой денге за последнюю неделю, подчеркивая необходимость срочных мер для сдерживания распространения этого опасного вируса.

По данным местного радио VOV, за последнюю неделю в Ханое было зарегистрировано более тысячи новых случаев заражения лихорадкой денге.

Лихорадка денге - это опасное вирусное заболевание, передаваемое через укусы комаров. Симптомы включают высокую температуру, боли в суставах и мышцах, а иногда может возникнуть кровотечение. В случае отсутствия своевременного лечения, а также индивидуальных особенностей организма, заболевание может стать фатальным.

Власти Ханоя призывают граждан соблюдать необходимые меры предосторожности, такие как использование репеллентов от комаров и ношение защитной одежды, особенно в периоды активности комаров. Также акцент делается на важности поддержания чистоты и устранении возможных мест для размножения комаров, таких как стоячие водоемы.

Медицинские учреждения Ханоя увеличивают готовность к лечению пациентов с лихорадкой денге и просят граждан, подозревающих себя в симптомах этой болезни, немедленно обращаться за медицинской помощью.