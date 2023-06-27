Во время обстрела Донецка со стороны ВСУ погибла мирная жительница

Один человек погиб, еще несколько пострадали в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Об этом в своих социальных сетях сообщает мэр города Алексей Кулемзин.

Атаке подвергся Петровский район Донецка. Смерть одной из местных жительниц наступила до прибытия врачей скорой медицинской помощи. Также известно о еще двух пострадавших - женщине 1957 года рождения и мужчине 1955 года рождения.

Начиная с девяти часов утра Донецк подвергся 16 обстрелам со стороны украинской армии. Всего было выпущено 86 снарядов калибром 155 миллиметров. По данным СЦКК, пять из них были выпущены в 20:05. Позже удар по городу нанесли еще 12 снарядов.

В результате обстрела повреждены частные домовладения по улицам Летчиков, Черногорской и Твардовского.