Во время патрулирования границы с Белоруссией польские вертолетчики потеряли взрыватель от ракеты

Польские вертолетчики потеряли взрыватель от ракеты, патрулируя границу с Белоруссией, сообщили в Генеральном командовании ВС Польши.

В заявлении отмечается, что полет не проходил над населенными пунктами. Однако военное руководство Польши обратилось к гражданам в случае обнаружения взрывателя немедленно обратиться в полицию или ближайшую воинскую часть. Военные предупредили, что взрыватель оборудован защитой и угрозы не представляет.

Пропажу активно ищут, но пока не могут найти даже со спецоборудованием.

В последнее время Польша активно наращивает свое военное присутствие на границе с Белоруссией. Министр обороны Мариуш Блащак заявил о намерении разместить там 10 тысяч военнослужащих.