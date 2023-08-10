Во время патрулирования границы с Белоруссией польские вертолетчики потеряли взрыватель от ракеты
Фото: [Стена, возведенная Польшей на границе с Белоруссией/AP/TASS]
Польские вертолетчики потеряли взрыватель от ракеты, патрулируя границу с Белоруссией, сообщили в Генеральном командовании ВС Польши.
В заявлении отмечается, что полет не проходил над населенными пунктами. Однако военное руководство Польши обратилось к гражданам в случае обнаружения взрывателя немедленно обратиться в полицию или ближайшую воинскую часть. Военные предупредили, что взрыватель оборудован защитой и угрозы не представляет.
Пропажу активно ищут, но пока не могут найти даже со спецоборудованием.
В последнее время Польша активно наращивает свое военное присутствие на границе с Белоруссией. Министр обороны Мариуш Блащак заявил о намерении разместить там 10 тысяч военнослужащих.