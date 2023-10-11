Водитель «Газели» уснул за рулем и протаранил школьный автобус под Тюменью

Автобус ПАЗ вез 9 школьников в Тюменской области. В него на трассе врезался грузовик со спящим водителем.

Происшествие произошло между Екатеринбургом и Тюменью, на 231-м километре трассы. Грузовая «Газель» двигалась со стороны Тюмени, и ее водитель уснул за рулем.

«Допустил столкновение с впереди движущимся школьным автобусом ПАЗ», - сообщили о происшествии представители ГИБДД.

Их слова привело ТАСС. В салоне автобуса находилось девять детей, никто из них не пострадал. Они были отправлены дальше по маршруту резервным транспортом.