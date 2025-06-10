Военэксперт Онуфриенко раскрыл ситуацию на линии фронта в зоне проведения СВО
Военэксперт Онуфриенко раскрыл ситуацию на линии фронта в зоне проведения СВО
Фото: [Медиасток.рф]
Военный эксперт Михаил Онуфриенко раскрыл суть изменений ситуации на линии фронта в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, выход в Днепропетровскую область создает зону безопасности не для ДНР, а для российской армии. Если обратить особое внимание на тактику киевского режима, то российским войскам придется создавать уже не буферную зону, а освобождать все наши южнорусские земли.
Ранее сообщалось, что в Британии заявили, что Россия лидирует в гонке БПЛА.