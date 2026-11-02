УФНС: бумажные квитанции в Рязанской области доступны в любом МФЦ

Еще несколько лет назад бумажные конверты из налоговой службы были единственным способом узнать о своих обязательствах перед государством, но сегодня цифровая реальность Рязанской области выглядит иначе. Почти 90% жителей региона уже получили свои налоговые уведомления за 2025 год в электронном виде — через личные кабинеты на портале Госуслуг или на сайте ФНС, в то время как остальные документы отправились по старинке заказными письмами. Об этом сообщает издание 7info .

Однако цифровизация вовсе не отменяет привычный бумажный формат для тех, кто предпочитает держать квитанцию в руках. Если налогоплательщику удобнее работать с физическим документом, он может в любой момент обратиться в любое территориальное отделение МФЦ или напрямую в налоговую инспекцию. Для этого потребуется лишь паспорт и простое заявление, а если за документом пришел представитель, ему понадобится нотариальная доверенность.

Главное преимущество такого подхода кроется в его гибкости и безопасности. Бумажное уведомление выдадут на руки в течение пяти рабочих дней, причем забрать его можно в любом МФЦ региона, независимо от прописки. Это нововведение ощутимо снижает риски для граждан: больше не нужно ждать почтальона или переживать, что электронное письмо затерялось в спаме. Более того, оплатить налоги на недвижимость, транспорт и неудержанный НДФЛ можно прямо на месте через банковские терминалы, установленные в многофункциональных центрах. Это исключает вероятность пропустить крайний срок и столкнуться с начислением пеней.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье жители совершили более 20 тыс. платежей через сервис на регпортале.