Стартовала регистрация на новый сезон Командных соревнований «АртМастерс Регионы». К участию приглашаются молодые специалисты в возрасте от 18 до 35 лет, работающие в сферах театра и кино.

Соревнования проводятся в несколько этапов. Участники проходят отбор, объединяются в команды и создают готовые творческие продукты — театральные этюды и короткометражные фильмы — при поддержке региональных партнеров в лице театров и киностудий. Показы проектов сначала проходят в регионах, а затем презентуются на финале в Москве.

Подать заявку можно до 6 декабря на официальном сайте проекта. На выбор конкурсантам доступны 16 компетенций — по 8 в направлениях «Театр» и «Кино».

Отборочный этап будет проходить до 28 декабря, а квалификационный — до 5 февраля 2027 года. Региональные этапы для направления «Кино» пройдут с 12 марта по 6 апреля 2027 года, по направлению «Театр» — с 23 марта по 3 апреля 2027 года. Финал состоится 8–9 апреля 2027 года.

Победители в направлении «Кино» получат сертификат от Продюсерского центра «АртМастерс» на реализацию полнометражного фильма в течение двух лет. В театральном треке главный приз составляет 1,6 млн рублей на постановку спектакля в своем регионе, который будет включен в репертуар одного из театров-партнеров.

Кроме того, победители и финалисты смогут принять участие в акселераторе Президентского фонда культурных инициатив, пройти обучение и побороться за грант до 100 млн рублей на производство полнометражного фильма или театральной постановки.