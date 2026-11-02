Сикорский обвинил Россию в политическом кризисе в Польше

Глава МИД Польши Радослав Сикорский бездоказательно обвинил Россию в причастности к политическому кризису в республике. Об этом он написал в соцсети.

По словам дипломата, он видит «беспрецедентный масштаб сотрудничества» между российскими аккаунтами, пропагандистскими ресурсами и представителями глобальных крайне правых движений. Сикорский назвал это явным союзом или, по крайней мере, скоординированной деятельностью. При этом никаких доказательств он не предоставил.

Дипломат также заявил, что поляки должны задуматься, кто якобы стремится посеять смуту в стране.

Ранее стало известно, что под Киевом вооруженные люди заперли в подвале 40 человек.