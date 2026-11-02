Сикорский обвинил Россию в политическом кризисе в Польше

Сикорский бездоказательно обвинил Россию в кризисе в Польше

Политика

Глава МИД Польши Радослав Сикорский бездоказательно обвинил Россию в причастности к политическому кризису в республике. Об этом он написал в соцсети.

По словам дипломата, он видит «беспрецедентный масштаб сотрудничества» между российскими аккаунтами, пропагандистскими ресурсами и представителями глобальных крайне правых движений. Сикорский назвал это явным союзом или, по крайней мере, скоординированной деятельностью. При этом никаких доказательств он не предоставил.

Дипломат также заявил, что поляки должны задуматься, кто якобы стремится посеять смуту в стране.

Ранее стало известно, что под Киевом вооруженные люди заперли в подвале 40 человек.

Актуально

Читайте также

Двойные стандарты ООН: стало известно, что скрывает отчет против России без симметрии

Двойные стандарты ООН: стало известно, что скрывает отчет против России без симметрии

Журавлев: Зеленский выставляет требования даже Трампу

В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о готовности сдать территории

В Европе удивились атакам Зеленского на Москву перед переговорами

Россия ударила по логистическому центру ВСУ в Ровно

На Украине увидели попытку захвата власти через Генпрокуратуру

Киев заподозрил США в блокировке разведданных о российских атаках

Путин: московскую медицину можно предлагать африканским странам

Путин: московскую медицину можно предлагать африканским странам

Цены на газ в Европе обновили максимум с 2022 года

Путин назвал девиз саммита Россия — Африка

Путин назвал девиз саммита Россия — Африка

Зеленскому предрекли скорую отставку после переговоров Уиткоффа и Путина

Зеленский испугался встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Добавьте mosregtoday.ru в избранное