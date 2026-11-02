Гастроэнтеролог Сухарева объяснила, чем опасен фастфуд для микрофлоры кишечника

Гастроэнтеролог Сухарева назвала фастфуд причиной воспаления

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Фастфуд может приводить к хроническому воспалению в организме и повышать риск всех хронических неинфекционных заболеваний. Об этом сообщает канал гастроэнтеролога Ольги Сухаревой.

По словам врача, из-за регулярного потребления фастфуда нарушается микрофлора, повреждается кишечный эпителий и повышается кишечная проницаемость. И это не просто дискомфорт — последствия куда серьезнее. Многие люди становятся зависимыми от таких продуктов, особенно дети и подростки.

При этом в фастфуде практически нет витаминов, минералов, белка и антиоксидантов. Зато производители добавляют много сахара, соли, ароматизаторов, эмульгаторов и насыщенных жиров. Еще одна опасность — высокая калорийность.

Ранее диетолог Кострова назвала самый опасный для кишечника вид мяса.

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