Гастроэнтеролог Сухарева объяснила, чем опасен фастфуд для микрофлоры кишечника

Фастфуд может приводить к хроническому воспалению в организме и повышать риск всех хронических неинфекционных заболеваний. Об этом сообщает канал гастроэнтеролога Ольги Сухаревой.

По словам врача, из-за регулярного потребления фастфуда нарушается микрофлора, повреждается кишечный эпителий и повышается кишечная проницаемость. И это не просто дискомфорт — последствия куда серьезнее. Многие люди становятся зависимыми от таких продуктов, особенно дети и подростки.

При этом в фастфуде практически нет витаминов, минералов, белка и антиоксидантов. Зато производители добавляют много сахара, соли, ароматизаторов, эмульгаторов и насыщенных жиров. Еще одна опасность — высокая калорийность.

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