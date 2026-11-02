94,3 тыс. ИП: Нижегородская область обновила бизнес-рекорд 2026 года

Нижегородская область переживает настоящий предпринимательский бум: в 2026 году регион обновил десятилетний рекорд по числу бизнесменов-одиночек. По данным регионального министерства экономического развития, сегодня в области официально работают 94,3 тыс. индивидуальных предпринимателей. Только за последний год их армия пополнилась на 6,5 тысячи человек — в 2025-м их было 87,8 тыс., а уже 1 марта 2026 года психологическая отметка в 90 тыс. была успешно пройдена. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Однако на фоне этого частного триумфа статистика юридических лиц выглядит скромнее: число компаний за год просело примерно на две тысячи и сейчас составляет 65 222. Власти спешат успокоить деловое сообщество: это не бегство капитала, а осознанный структурный сдвиг. На фоне изменения системы налогообложения, в частности корректировки порогов по упрощенной системе и расширения практики НДС, бизнесу стало банально выгоднее и проще работать на себя. Эту тенденцию подтверждает и Росстат: по всей России число организаций сократилось с 3,2 до 3,1 млн.

Главными адептами формата ИП стали небольшие игроки из строительной и торговой сфер, которые экономят на регистрации, бухгалтерии и административном аппарате. При этом нижегородским предпринимателям грех жаловаться на отсутствие внимания: им доступны микрозаймы, гарантийные поручительства, льготное кредитование и лизинг оборудования. Для тех, кто работает на экспорт, занимается сельским хозяйством, ИТ, инновациями, туризмом или спасает объекты культурного наследия, предусмотрены отдельные, еще более весомые меры поддержки.

Ранее сообщалось, что в Госдуме решили вдвое поднять порог доходов для самозанятых.