Поражение в Конгрессе: политолог раскрыл, почему Трамп может шантажировать НАТО технологиями

Поражение Республиканской партии на выборах в Конгресс может стать спусковым крючком для радикального пересмотра трансатлантических отношений: президент США Дональд Трамп способен усилить финансовое и технологическое давление на европейских союзников по НАТО. Такой сценарий в комментарии для Pravda.Ru обрисовал политолог, кандидат политических наук и член Экспертного совета организации «Офицеры России» Максим Бардин.

По его словам, текущие промежуточные выборы вызвали в мире искусственный ажиотаж, хотя их реальный вес преувеличен. Эксперт подчеркивает, что и демократы, и республиканцы едины в стремлении к глобальному доминированию США, расходясь лишь в методах, а возможный проигрыш сторонников Трампа не выведет его из игры, а развяжет руки для более жестких действий.

Политолог отметил, что механизмы давления, которыми располагает американский политик, носят комплексный характер. В первую очередь это финансовый шантаж: Трамп будет требовать от союзников увеличить национальные вклады в бюджет альянса, который сегодня на 75% зависит от американских вливаний. Вторым рычагом станет оборонный потенциал — угроза прекращения поставок современных систем ПВО, таких как Patriot. Третьим и самым болезненным инструментом политолог называет ограничение доступа к спутниковым технологиям связи, в частности к группировке Starlink Илона Маска, от которой сегодня зависят логистические и военные процессы во всем мире. Бардин уверен, что основной удар будет нанесен по тем странам, где у власти находятся оппоненты республиканца, связанные с Демократической партией. В список потенциальных мишеней попали Франция, Румыния, Голландия и Польша, а также Германия, политический истеблишмент которой традиционно занимает критическую позицию по отношению к Трампу.

По его мнению, ситуация для Брюсселя осложняется тем, что экономика ЕС не позволяет оперативно заместить американскую поддержку, а параллельно с этим нарастает напряжение и в отношениях Вашингтона с Оттавой, где давний торговый спор из-за пошлин снова переходит в юридическую плоскость. В этих условиях любая угроза вывода войск или прекращения сделок воспринимается в европейских столицах крайне болезненно, что неизбежно приведет к эскалации внутриполитических противоречий в Европе.

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