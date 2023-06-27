Военкор Баранец определил решающее преимущество Белоруссии в войне с Польшей

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, страна уже 30 лет живет в режиме готовности к войне, поэтому сегодня ее население «живет под мирным небом». Военный обозреватель Виктор Баранец сравнил армии Беларуси и ее наиболее недружелюбного соседа Польши. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам военкора, численность польской армии более чем в два раза выше белорусской, также вдвое больше у Варшавы и объем боевой техники.

Он отметил, что преимущество Белоруссии в том, что в случае нападения Польши она будет с Россией, и миллионная российская армия станет защищать землю братского народа.