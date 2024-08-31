Военкор Котенок: ВСУ начали отвод своих сил от Угледара

Украинские части начали отступать в тыл на территории Донецкой народной республики. Такая ситуация наблюдается в районе Угледара. Об этом в своем телеграм-канале сообщил военкор Юрий Котенок.

Корреспондент сразу уточнил, что данная информация является непроверенной и ее предстоит уточнить.

«Противник начал отвод своих подразделений из узла обороны в районе н.п. Угледар (ДНР)», — указал он.

Также в микроблоге сказано, что неприятельские подразделения были выбиты из села Галицыновка.

До этого глава Харьковской областной администрации Ганчев сообщил об успехах ВС РФ в этом регионе. По его словам, российским бойцам удалось продвинуться на сватовско-купянском направлении, а также улучшить свои позиции в Волчанске.