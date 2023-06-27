Военкор Кукушкин дал оценку атакам ВСУ во время попытки мятежа в России
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что организаторы мятежа предали и Россию, и тех, кого втянули в преступление. По словам военного репортера Павла Кукушкина, украинские войска не смогли воспользоваться попыткой вооруженного мятежа в России в своих целях. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что ВСУ, скорее всего, проворонили время.
По мнению Кукушкина, на линии боевого соприкосновения ситуация не легкая, однако находится под контролем.