Российская армия начала штурм города Часов Яр, подразделения ВДВ вгрызаются в городскую застройку на востоке населенного пункта, пишет «Военная хроника».

Отмечается, что артиллерия без перерыва работает с обеих сторон.

При этом артиллеристы ВСУ часто ошибаются и бьют по своим — за минувшую ночь зафиксировано как минимум три таких прилета.

Украинские войска пока не собираются отступать, напротив, они подтягивают резервы с западной части города, но у них уже наблюдаются проблемы с управлением, что и подтверждается случаями «дружественного огня».

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ превратили центр Часов Яра в сплошной укрепрайон.