Военнослужащие, задействованные в СВО, будут получать увеличенные оклады

Денежное довольствие военнослужащих с октября будет проиндексировано на 10,5%. Таким образом, ежемесячные денежные выплаты участникам СВО составят от 210 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщили в интернет-издании in-voskresensk.ru .

По сообщению замминистра обороны России Татьяны Шевцовой, военных, новое денежное довольствие получат и те, кто проходят службу по призыву, и те, кто по контракту.

Напомним, что бойцы, которые заключили контракт с Минобороны, мобилизованные и добровольцы СВО имеют также право на множество льгот и пособий. Например, сначала этого учебного года участники СВО и их дети могут перевестись в вузах и колледжах на бюджетное отделение в рамках отдельной квоты.

Служба по контракту в зоне специальной военной операции — сейчас одна из самых высокооплачиваемых и уважаемых в России. При заключении контракта на один год служащие получают единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей и 200 тысяч рублей ежемесячно — при нахождении в зоне СВО.

Пункт отбора контрактников в подмосковной Балашихе был открыт весной текущего года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Все подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте и в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.