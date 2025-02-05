Военные округа России утратили межвидовой статус

Военные округа России официально лишаются статуса межвидового стратегического территориального объединения. Это следует из распоряжения с подписью российского президента, пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Владимир Путин утвердил изменения. В документе «О внесении изменений в положение о военном округе ВС РФ» прописаны новые пункты. В частности указано, что статус межвидовой исключают и вместе с этим вносят новую редакцию.

Теперь объединенные стратегические командования округов реорганизуют в управления и объединения. Военные выйдут из подчинения командующих войсками в округах ЮВО, Ленинградского округа, ТОФ из ДВО и так далее.

Напомним, что с этой инициативой выступали в Минобороны РФ. Там отмечали, что правки позволят оптимизировать структуру управления Вооруженных сил, в частности улучшить систему подготовки войск. Владимир Путин положительно встретил предложение оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны анонсировало девять международных учений в 2023 году.