Военные округа России утратили межвидовой статус
ВМС и ВКС России вывели из подчинения округам по распоряжению Путина
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Военные округа России официально лишаются статуса межвидового стратегического территориального объединения. Это следует из распоряжения с подписью российского президента, пишет ТАСС со ссылкой на документ.
Владимир Путин утвердил изменения. В документе «О внесении изменений в положение о военном округе ВС РФ» прописаны новые пункты. В частности указано, что статус межвидовой исключают и вместе с этим вносят новую редакцию.
Теперь объединенные стратегические командования округов реорганизуют в управления и объединения. Военные выйдут из подчинения командующих войсками в округах ЮВО, Ленинградского округа, ТОФ из ДВО и так далее.
Напомним, что с этой инициативой выступали в Минобороны РФ. Там отмечали, что правки позволят оптимизировать структуру управления Вооруженных сил, в частности улучшить систему подготовки войск. Владимир Путин положительно встретил предложение оборонного ведомства.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны анонсировало девять международных учений в 2023 году.