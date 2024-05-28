Военный аналитик Михайлов считает, что НАТО ведет подготовку применения тактического ядерного оружия

Глава Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов заявил, что Североатлантический альянс отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории нашей страны. По словам военного аналитика Александра Михайлова, подобные маневры у стран военного блока наблюдались весной и осенью прошлого года. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что летние маневры предполагали проведение комбинированных действий ряда государств, хранящих на своей территории американские ядерные бомбы, а осенью в воздушном пространстве Скандинавии и Прибалтики отрабатывались воздушные маневры, подразумевающие загрузку тактического ядерного оружия на боевые самолеты. Таким образом, коллективный Запад давно и целенаправленно готовит силы к возможному применению тактического ядерного оружия против России.

По мнению эксперта, подобными действиями западные государства повышают степень ядерной угрозы. Они пытаются дернуть ядерную чеку, нарушить паритет ядерного сдерживания и привести мир к реальной ядерной угрозе. Таким образом, коллективный Запад, понимая проигрыш украинского конфликта, не может осознать себя проигравшим и старается применить наиболее опасные виды вооружения, тренировать свои подразделения на их использование.

Он подчеркнул, что Москва отвечает на подобные действия асимметрично. Так, осенью минувшего года была подготовлена инфраструктура ядерного полигона на Новой Земле, началось проведение специальных военных учений с отработкой выемки, загрузки, перемещения и моделирование возможных ударов тактическим ядерным оружием.