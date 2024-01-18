Военный эксперт Дандыкин обозначил предполагаемые цели ВСУ в Крыму

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, украинская армия, заручившись поддержкой западных стран, может попытаться снова нанести удар по Крымскому мосту, кораблям Черноморского флота РФ, объектам ВПК, электростанциям и аэродромам в Крыму. Об этом сообщает NEWS.ru.