Военный эксперт Дандыкин обозначил предполагаемые цели ВСУ в Крыму
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По словам военного эксперта Василия Дандыкина, украинская армия, заручившись поддержкой западных стран, может попытаться снова нанести удар по Крымскому мосту, кораблям Черноморского флота РФ, объектам ВПК, электростанциям и аэродромам в Крыму. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он подчеркнул, что цель у киевского режима - нарушение снабжения региона.
По мнению эксперта, также они планируют нарушить логистику, перевозки, перекрыть сухопутный коридор.