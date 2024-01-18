Военный эксперт Дандыкин оценил новые атаки ВСУ на Крым
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По словам военного эксперта Василия Дандыкина, в наступившем году российскую ПВО в Крыму ожидает тяжелая работа в связи с планами украинской армии атаковать полуостров. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что он киевский режим может использовать британские и французские крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, а также морские беспилотники-камикадзе.
По мнению эксперта, Незалежная также может и забросить на полуостров диверсантов со взрывчаткой.