По словам военного эксперта Василия Дандыкина, в наступившем году российскую ПВО в Крыму ожидает тяжелая работа в связи с планами украинской армии атаковать полуостров. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что он киевский режим может использовать британские и французские крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, а также морские беспилотники-камикадзе.

По мнению эксперта, Незалежная также может и забросить на полуостров диверсантов со взрывчаткой.