Глава дипломатического ведомства Германии Анналена Бербок поддержала идею главы британского МИД Дэвида Кэмерона о передаче Лондоном крылатых ракет Storm Shadow Киеву и покупке у Берлина ракет Taurus. Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, насколько опасны данные ракеты. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, государства Старого Света планируют обмен боеприпасами,с целью передачи их Незалежной.

Эксперт добавил, что в действительности запланирована многоходовка для нанесения большего вреда нашей стране. При этом отечественная ПВО успешно справляется с ракетами Storm Shadow.

По его мнению, ракеты Taurus намного серьезнее. Их дальность составляет 500 км и более.