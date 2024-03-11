Военный эксперт Дандыкин рассказал, насколько опасны планируемые к передаче Украине ракеты Storm Shadow
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Глава дипломатического ведомства Германии Анналена Бербок поддержала идею главы британского МИД Дэвида Кэмерона о передаче Лондоном крылатых ракет Storm Shadow Киеву и покупке у Берлина ракет Taurus. Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, насколько опасны данные ракеты. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, государства Старого Света планируют обмен боеприпасами,с целью передачи их Незалежной.
Эксперт добавил, что в действительности запланирована многоходовка для нанесения большего вреда нашей стране. При этом отечественная ПВО успешно справляется с ракетами Storm Shadow.
По его мнению, ракеты Taurus намного серьезнее. Их дальность составляет 500 км и более.