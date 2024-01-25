Военный эксперт Дрозденко оценил заявление Украины по поводу F-16
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Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что Запад готов передать Незалежной истребители F-16, тем не менее для их приема и боевого применения еще не все готово. По словам военного эксперта Дмитрия Дрозденко, подобными словами намеренно отводит внимание от поставок данной техники. Об это сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что Игнат врет и не краснеет, пуская пыль в глаза для нанесения очередного подлого удара.
По мнению эксперта, данное оружие будет передано.