Военный эксперт Дрозденко оценил заявление Украины по поводу F-16

Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что Запад готов передать Незалежной истребители F-16, тем не менее для их приема и боевого применения еще не все готово. По словам военного эксперта Дмитрия Дрозденко, подобными словами намеренно отводит внимание от поставок данной техники. Об это сообщает радио Sputnik.