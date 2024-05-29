Военный эксперт Ераносян считает, что Вашингтон станет скрывать причину крушения F-35В

В американском штате Нью-Мексико разбился опытный образец истребителя F-35. Пилот успел катапультироваться. О причинах ничего не сообщается. Военный эксперт Владимир Ераносян прокомментировал данный инцидент. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, компания-производитель данного истребителя никак не может довести до ума данный проект, хотя многие государства уже заключили контракт на поставку этой авиатехники. Вся проблема в том, что в конструкции имеются некоторые недочеты.

Эксперт уточнил, что в разработке данного проекта принимают участие сразу ряд конкурирующих между собой компаний - Lockheed Martin, Northrop Grumman и Boeing. А это американский стиль выпрашивания заказов у Пентагона и вставки шпилек в ходе испытательных работ.

По его мнению, крушение может быть связано с авионикой, с посадкой, со взлетом. Однако Штаты станут скрывать до последнего, что конкретно происходит.