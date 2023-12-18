Военный эксперт Кнутов считает, что противнику следует осознавать несокрушимость удара «Авангарда»

В одном из западных СМИ появилась статья о том, что отечественный ракетный комплекс «Авангард» может за полчаса поразить множество целей во всем мире, а Западу нечего ему противопоставить. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, этот ракетный комплекс является уникальным. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что это планирующий блок, который может двигаться со скоростью около 28 Махов, поэтому его может считать болидом, покрытым плазмой.

По мнению эксперта, маневрирование блока на колоссальной скорости и по непредсказуемой траектории делает его поражение противоракетными средствами нереальным.

Он добавил, что станция наведения ракет не сможет захватить и сопровождать данный блок в связи с тем, что электромагнитные лучи не отражаются от него.