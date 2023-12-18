Военный эксперт Кнутов считает, что противнику следует осознавать несокрушимость удара «Авангарда»
Фото: [©Михаил Климентьев/РИА Новости]
В одном из западных СМИ появилась статья о том, что отечественный ракетный комплекс «Авангард» может за полчаса поразить множество целей во всем мире, а Западу нечего ему противопоставить. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, этот ракетный комплекс является уникальным. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что это планирующий блок, который может двигаться со скоростью около 28 Махов, поэтому его может считать болидом, покрытым плазмой.
По мнению эксперта, маневрирование блока на колоссальной скорости и по непредсказуемой траектории делает его поражение противоракетными средствами нереальным.
Он добавил, что станция наведения ракет не сможет захватить и сопровождать данный блок в связи с тем, что электромагнитные лучи не отражаются от него.