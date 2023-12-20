По словам военного эксперта Юрия Кнутова, украинские военнослужащие не осознают, что на данный момент они уже стали заложниками политики, проводимой киевским режимом. Об этом сообщает « Известия ».

Он добавил, что они не понимают, что во время сражений ощущают себя брошенными. Более того, украинцы готовы сдаться в плен русским, чем вернуться в строй.

По мнению военного историка, при этом сама подготовка военных достаточно примитивная.

Он отметил, что на моральный дух бойцов ВСУ также оказывает влияние отсутствие толковых командиров и конкретных целей. Кроме того, обычные солдаты для киевского режима являются расходным материалом.