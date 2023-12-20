Военный эксперт Кнутов заявил, что украинские военные являются заложниками политики киевского режима
Фото: [©РИА Новости]
По словам военного эксперта Юрия Кнутова, украинские военнослужащие не осознают, что на данный момент они уже стали заложниками политики, проводимой киевским режимом. Об этом сообщает «Известия».
Он добавил, что они не понимают, что во время сражений ощущают себя брошенными. Более того, украинцы готовы сдаться в плен русским, чем вернуться в строй.
По мнению военного историка, при этом сама подготовка военных достаточно примитивная.
Он отметил, что на моральный дух бойцов ВСУ также оказывает влияние отсутствие толковых командиров и конкретных целей. Кроме того, обычные солдаты для киевского режима являются расходным материалом.