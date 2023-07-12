Военный эксперт Леонков обозначил основную опасность кассетных боеприпасов

Украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом сообщил, что кассетные боеприпасы, обещанные Вашингтоном, станут применяться исключительно по военным целям. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, в чем опасность данного рода вооружения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, главная опасность этого оружия в том, что риск поражения очень высокий, в том числе и по гражданскому населению.

Эксперт подчеркнул, что кассетные боеприпасы, как правило, используются в крайних целях. При этом при серьезной обороне врага они бесполезны.