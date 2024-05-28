Военный эксперт Литовкин назвал причины отработки НАТО ядерного удара по России

Руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что страны Североатлантического альянса отрабатывают ядерные удары по территории нашей страны. Военный эксперт Виктор Литовкин пояснил, зачем военный блок проводит эти учения. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, действия НАТО на сегодняшний день являются угрозой и демонстрацией силы. При этом у альянса имеется реальный потенциал для противостояния с нашей страной. Это прежде всего наличие комитета по ядерному планированию, совместных ядерных миссий НАТО, американских атомных бомб свободного падения B61.

Эксперт добавил, что самолеты стран-членов альянса оборудованы системами применения указанных бомб, и они постоянно проводят учения с использованием таких самолетов и имитированных бомб.

По его мнению, Москва должна быть начеку и готова к ответу на подобные действия.