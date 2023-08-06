Военный эксперт Литовкин определил радикальный метод по защите отечественных курортов

На неделе беспилотные катера попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска, тем не менее были уничтожены кораблями, которые охраняли ее внешний рейд. Военный эксперт Виктор Литовкин, рассказал о мерах, которые следует предпринять для защиты черноморских курортов РФ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, способ в данном случае единственный – это полное отрезание Незалежной от Черного моря посредством освобождения от власти киевского режима Одесской и Николаевской областей.

Он отметил, что после решения данной задачи уже ни один катер-беспилотник и корабль не сможет нести угрозу безопасности отечественных курортов.