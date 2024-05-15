Военный эксперт Литовкин перечислил способы действия при обнаружении неразорвавшегося снаряда

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, неразорвавшиеся снаряды категорически нельзя трогать или перемещать. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что суббоеприпасы оперативно-тактических ракет ATACMS довольно чувствительны, поэтому следует просто пройти мимо, тогда остатки боеприпасов не сдетонируют.

По мнению эксперта, на боеприпас оказывает негативное влияние температурное или звуковое воздействие. Поэтому мирным жителям необходимо отойти от обнаруженного на земле снаряда или похожего на него предмета и не подпускать к боеприпасу других людей, после чего сообщить о находке в правоохранительные органы.