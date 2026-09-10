В Раменском колледже для студентов провели День здоровья

На базе Раменского колледжа состоялось спортивное мероприятие, посвященное Дню здоровья. Его организовали преподаватели физической культуры Илья Шабанов, Павел Казанцев, Артем Бычков, Мария Размыслович и Александр Цыпляков. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Каждая группа создала команду из пяти активных и выносливых студентов, для них провели общую разминку, после чего они приступили к квесту на выносливость и смекалку. В программу вошли несколько испытаний. Так, в интеллектуальной битве «ЗОЖ» студенты проверили свои знания теории здорового питания. Кроме того, их ждали воркаут-испытания, которые объединили отжимания и упражнения со скакалкой. Командный блок был представлен эстафетой с мячом и армейскими приседаниями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.