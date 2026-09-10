Старый грунт — не мусор: как в Подмосковье реанимировать землю из горшков и избавиться от белого налета

Выбрасывать землю из-под отцветших растений или оставлять? Этот спор знаком каждому цветоводу. Одни без колебаний отправляют грунт в мусор, другие уверены: правильная подготовка вернет почве силы. Специалист садово-паркового хозяйства подмосковного предприятия Марина Платонова в беседе с REGIONS объяснила , в каких случаях землю можно использовать снова и как привести ее в порядок.

Определитесь: оставлять или нет

Прежде чем реанимировать почву, оцените, чем болело растение. Если оно росло крепким, вредители его не трогали, а корни не подгнивали, грунт годится для повторного применения. Уберите крупные комья и остатки корневой системы — и можно работать дальше.

Если же цветок страдал от плесени, гнили или насекомых, землю лучше выбросить. Иначе патогены переберутся на новые посадки.

«Главное правило: старый грунт можно использовать, только если растение было здоровым. Если цветок болел, земля может сохранять споры грибков и личинки вредителей. Такую почву лучше выбросить, чтобы не рисковать», — говорит Марина Платонова.

Верните почве питательность

Восстановление старого грунта — процесс несложный, но последовательный.

Сначала уберите корни, камни и крупные фрагменты.

Затем просушите землю в затененном месте 2–3 дня.

После этого проведите обеззараживание, чтобы уничтожить споры и бактерии.

В финале добавьте свежие компоненты, которые восполнят запас питательных веществ.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Чем разбавить старую землю

Обогатить почву можно несколькими добавками.

Компост или перегной — одна часть на три части грунта. Дает органику и микроэлементы.

Торф — верховой или низинный. Делает землю рыхлой, улучшает доступ воздуха.

Перлит или вермикулит — разрыхляют структуру и помогают удерживать влагу.

Зола — половина стакана на ведро. Источник калия и фосфора, плюс снижение кислотности.

«Идеальный рецепт для восстановления старой земли: смешайте старый грунт с перегноем в пропорции 3:1, добавьте немного песка для рыхлости и горсть золы. Такая смесь станет почти как новая. Но не переборщите с добавками — избыток удобрений так же вреден, как и их недостаток», — поясняет Марина Платонова.

Почему земля покрывается белым налетом

Белый слой на поверхности — это солевой осадок. Он появляется, когда вода испаряется, а соли остаются. Виновники — жесткая вода, избыток подкормок или чересчур частый полив. Это не заболевание, но сигнал: уход пора менять.

Решение простое: уберите верхние 1–2 сантиметра почвы и досыпьте свежий грунт. Для полива используйте отстоянную, фильтрованную или кипяченую воду.

«Белый налет — это не плесень, а солевой осадок. Он не опасен для растения, но говорит о том, что вода слишком жесткая или вы перекармливаете цветок. Уберите верхний слой, замените его свежей землей и пересмотрите режим полива. Используйте мягкую воду и не злоупотребляйте удобрениями», — рекомендует Марина Платонова.

Обеззаразьте землю перед посадкой

Если грунт остается, его нужно подготовить.

Прокалите в духовке при 90–100°C полчаса.

Пропарьте над кипящей водой.

Пролейте слабым раствором марганцовки.

После любой из процедур дайте земле остыть и «отдохнуть» 2–3 дня. Только после этого высаживайте растения.

«Обеззараживание — важный этап, если вы не уверены в чистоте грунта. Но не переусердствуйте: сильное нагревание убивает не только вредные, но и полезные бактерии. И обязательно дайте земле отдохнуть после обработки», — завершает Марина Платонова.

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